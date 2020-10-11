Путин оценил работу АПК в сложных условиях в связи с коронавирусом

Предприятия российского агропромышленного комплекса (АПК) продолжали стабильно работать даже в сложных условиях и режиме ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем работников сельского хозяйства.

«Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать», – приводит ТАСС текст поздравления президента в эфире телеканала «Россия-24».

Глава государства отметил, что работники АПК трудились, «проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество», не допустили сбоев в поставках продовольствия, в полном объеме и своевременно провели посевную и уборочную кампании.

Он добавил, что работники отрасли обеспечивают продовольственную безопасность России и укрепляют позиции России как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире, и без их «высокого профессионализма, энергии и самоотдачи» нынешние достижения АПК были бы невозможны.

Ранее Путин отметил важность сохранения набранной динамики в агропромышленном комплексе в непростых условиях из-за распространения коронавируса.

Напомним, собранный к середине сентября в России урожай пшеницы стал вторым в истории. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия отнимает рынок зерна у стран Запада.

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