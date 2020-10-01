Браконьер выловил крокодила в реке на Алтае

На Алтае браконьер выловил в реке крокодила в состоянии анабиоза, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Максим Катернюк.

Как рассказал Катернюк в интервью «Комсомольской правде», инцидент произошел в Усть-Калманском районе осенью 2019 года. Один из местных жителей ночью рыбачил с фонарем, пытаясь поймать крупную рыбу, но в итоге выловил рептилию.

Мужчина уже собирался разделать крокодила, когда на месте происшествия оказались инспекторы Минприроды. Они изъяли тушу животного у браконьера и пригрозили в следующий раз выписать штраф за рыбалку с фонарем.

Напомним, в 2011 году крокодил сбежал от хозяина на курортном озере Шира в Хакасии, но рептилию поймали спасатели и вернули владельцу.