Потерпевший по делу Калви лишился статуса из-за переквалификации дела

Потерпевший по уголовному делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви Шерзод Юсупов лишился своего статуса в результате переквалификации обвинения всем фигурантам дела со статьи «Мошенничество» на «Растрату», заявил адвокат Леван Джиоев.

«В конце 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, переквалифицировав его с мошенничества на растрату. Это означает, что событие преступления перешло с 2017 года на 2015 год, когда заявитель по делу Шерзод Юсупов не был миноритарием банка «Восточный» и потому не мог получить ущерб и быть введенным в заблуждение», – заявил на заседании Басманного суда Москвы Джиоев, представляющий интересы обвиняемого Филиппа Дельпаля, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Юсупов фактически лишается статуса потерпевшего. «В результате мы имеем парадокс – дело возбуждено по заявлению потерпевшего, который потерпевшим более не является», – сказал представитель защиты.



В четверг суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под домашним арестом обвиняемых до 13 февраля.



Напомним, подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на равнозначную по своей тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Американца Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.