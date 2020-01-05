Скворцова выразила соболезнования в связи со смертью онколога Павленко

Глава Минздрава Вероника Скворцова выразила соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Андрея Павленко.

Скворцова направила телеграмму супруге Андрея Анне, сообщается на сайте ведомства.

«Смерть Андрея Николаевича болью отозвалась в сердцах многих россиян. Его личный пример мужественной борьбы с тяжелой болезнью помог тысячам пациентов мобилизоваться и настроить себя на лечение и выздоровление», – говорится в послании.

Также Скворцова отметила его активную позицию в масштабной общественной работе и вкладе в общее дело борьбы с онкологическими заболеваниями.

Напомним, хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко скончался 5 января.

Он также написал прощальное письмо после продолжительной борьбы с раком желудка.