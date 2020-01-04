Иран счел убийство Сулеймани равноценным развязыванию войны

Убийство американцами командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани равноценно развязыванию войны, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Постпред отметил, что еще в 2018 году США начали эконмическую войну против Ирана, а убийство Сулеймани стало терактом, развязавшим войну в прямом смысле слова. По словам Тахт-Раванчи, «это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Тахт-Раванчи заверил, что «месть будет суровой», а «место и время» для нее Тегеран «определит сам». Он отверг заявления США, что Вашингтон «предпринял шаг для прекращения войны», поскольку, как считает иранская сторона, план убийства разрабатывался еще ранее.

Также он отверг заявления Вашингтона о том, что Сулеймани представлял прямую угрозу американцам. Постпред потребовал предъявить доказательства таких обвинений. Он выразил уверенность, что «доказательств, которые могут быть приняты в суде», у США нет.

«Ответ на военное действие – это военное действие. Кто, когда и где – посмотрим», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после убийства Сулеймани США и Иран оказались на пороге войны.

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