МВД предложило расширить список наркосодержащих растений

МВД России предложило добавить в перечень наркосодержащих растений еще четыре наименования, сообщила пресс-служба ведомства.

«Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России зафиксирована высокая активность, связанная с распространением в среде наркопотребителей растений «Диплоптерис кабрерана», «Психотрия зеленая», «Ибога» и «Банистериопсис каапи» в Российской Федерации, а также в некоторых соседних государствах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что данные растения содержат наркотические средства диметилтриптамин, ибогаин и гармин, которые включены в Перечень наркотических средств и психотропных веществ.

Также в МВД добавили, что в последнее время на международном наркорынке активно распространяется вещество MMB-02, которое является синтетическим каннабиноидом. В России также были зафиксированы факты его изъятия.

«В этой связи проектом постановления правительства Российской Федерации, разработанным ГУНК МВД России, предполагается установить меры государственного контроля в отношении вышеуказанных наркосодержащих растений и синтетического каннабиноида MMB-022 в целях ограждения государства и общества от наркоагрессии», – добавили в ведомстве.

Ранее МВД предложило ввести наказание за пропаганду наркотиков, в том числе за пропаганду культивирования наркосодержащих растений в Сети.