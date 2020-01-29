Младенец умер от подсыпанного отцом в смесь снотворного в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело после смерти в Подмосковье четырехмесячного ребенка от снотворного, которое ему мог подсыпать в смесь отец, мужчина задержан, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырехмесячному ребенку смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан отец младенца», – передает РИА «Новости» слова Врадий.

По предварительным данным следствия, утром 20 июля 2019 года отец покормил сына смесью из бутылочки, после чего с супругой ушел в другую комнату. Спустя некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.

По результатам судмедиэкспертизы, в бутылочке с остатками детского питания и банках из-под детского питания обнаружено снотворное. Было установлено, что смерть мальчика наступила в результате острого отравления снотворным.

В ходе расследования свидетели сообщили, что отец мальчика принимал снотворное для успокоения и сна и подсыпал его супруге. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Напомним, 23 декабря младенца в Подмосковье госпитализировали с подозрением на отравление спайсом.