Дания объяснила карикатуру о коронавирусе широтой свободы слова

Глава правительства Дании Метте Фредериксен решила не извиняться перед Китаем за то, что в одной из датских газет появилась карикатура о коронавирусе.

Она заявила, что «рамки свободы слова очень широки в Дании» и страна «высоко ценит» эту свободу, передает РИА «Новости».

Фредериксен заверила, что Дания «с большой озабоченностью следит» за ситуацией в Китае, которому «выражает глубочайшие соболезнования». Фредериксен похвалила китайские власти за то, что они «быстро и эффективно отреагировали на ситуацию».

Напомним, датская газета Jyllands-Posten опубликовала сатирическое изображение китайского флага, на котором желтые звезды заменены на частицы коронавируса.

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