Обнаружены тела военных и черный ящик разбившегося в Афганистане самолета США

Американцы нашли черный ящик разбившегося в Афганистане самолета Bombardier E-11A и тела двух военных, сообщил представитель сил США в Афганистане полковник Сонни Леджетт.

Тела нашли «близ места авиакатастрофы». Леджетт заявил, что также «нашли, по-видимому, бортовой самописец». США не располагают свидетельствами того, что «катастрофа была вызвана враждебным огнем». Уточняется, что с телами «местное афганское общество обращалось достойно». Американцы «уничтожили остатки самолета», передает РИА «Новости».