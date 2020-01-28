Второй пилот разбившегося под Алма-Атой лайнера скончался после выписки

Второй пилот разбившегося в декабре под Алма-Атой лайнера скончался через месяц после трагедии, сообщили в пресс-службе городского управления общественного здоровья.

Пострадавшего выписали 21 января в стабильном состоянии домой, чтобы продолжить лечение амбулаторно, передает «Интерфакс» со ссылкой на городские власти.

Во вторник вечером ему стало плохо, медики приехали и провели ему реанимационные мероприятия, но пилот скончался.

Напомним, 27 декабря в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли 12 человек, 49 пострадали. Основной причиной крушения самолета названо его обледенение.