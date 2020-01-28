В Кутаиси увековечили память бывшего президента Польши

Сквер грузино-польской дружбы имени бывшего президента Польши Владислава Рацкевича, уроженца Кутаиси, торжественно открыт в этом городе с участием местных властей и официальных гостей из Польши, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В церемонии принял участие замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

Государственный уполномоченный в Кутаиси Звиад Шаламберидзе поблагодарил Польшу за поддержку прозападных устремлений Грузии.

Он назвал событие «историческим» и «отражающим твердость дружбы Грузии и Польши».

2 мая в день города в Кутаиси откроют бюст Владислава Рацкевича, президента Польши в изгнании в 1939-1947 годах.

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