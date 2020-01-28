Мишустин назначил главу департамента культуры правительства

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики кабмина.

«Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора.