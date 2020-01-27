Политолог объяснил неудачу Сальвини на региональных выборах в Италии

«Для побед на местных выборах и формирования правительства Сальвини необходимо стать лидером всего «правого центра», к которому относятся партии Сильвио Берлускони и Джорджи Мелони», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян. Так он прокомментировал предварительные итоги местных выборов в ключевых для партии Маттео Сальвини регионах Италии.

«Во время региональных выборов итальянцы традиционно голосуют за вполне конкретные, бытовые вещи. Выбор кандидата в основном обусловлен личностными характеристиками, – сказал декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. – Провинция Эмилия-Романья – это самая крупная цитадель левых в Италии еще со времен коммунистической партии, когда существовал так называемый «красный пояс» страны. Потеря этого региона означала бы, что Демократическую партию можно, условно говоря, закрывать».

По предварительным итогам выборов, в этом регионе демократы набрали около 51% голосов, продолжил собеседник. Здесь избиратели голосовали за Стефано Боначчини – человека, который в первую очередь отвечает за дороги, коммунальное хозяйство и тому подобное. К нему у электората не было больших претензий. Поэтому прогнозы о предполагаемом успехе правой партии Маттео Сальвини «Лига» не оправдались, констатировал Сардарян.

«Важно другое. И в Эмилии-Романье, и в Калабрии сокрушительное поражение потерпело Движение 5 звезд (Д5З). Результаты этой партии показывают, что, как и предсказывалось ранее, решение вступить в коалицию с демократами обернулось для Д5З потерей большой части электората. А регион Калабрия исторически важен для Д5З. Здесь их поддерживали еще на стадии становления. Сейчас же движение набирает лишь несколько процентов, как и в Эмилии-Романье», – поделился эксперт.

«Что касается Маттео Сальвини, то для того, чтобы он мог побеждать на местных выборах и все-таки сформировать правительство – ему необходимо стать лидером всего «правого центра», centro destra, как называют это итальянцы. К нему, помимо «Лиги», относятся «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджи Мелони, – сказал собеседник. – И получить поддержку всего правого крыла Италии шансы у лидера «Лиги» есть».

«Политический оппонент Сальвини – Сильвио Берлускони – уже в возрасте, ему очень сложно тягаться с более молодым конкурентом несмотря на то, что душой экс-премьер-министр по-прежнему молод», – заметил Сардарян. Он напомнил, что Сальвини каждый день выставляет в своем Instagram десятки фотографий из разных уголков Италии. Ему фактически не нужны СМИ, он общается с электоратом напрямую и делает это лучше, чем кто бы то ни было сегодня в Италии. «Правым нужен такой кандидат, вопрос только в том, какую они выберут общую платформу и сумеют ли договориться», – акцентировал эксперт.

«И если говорить об Италии в целом, то чем дальше, тем больше в стране обретают вес именно правые. Объясняется это тяжелой экономической ситуацией и большими финансовыми проблемами страны. Левые практически ничего не предлагают, чтобы изменить ситуацию. Их позиция – придерживаться выбранного курса, ничего не менять. На фоне сложной ситуации с мигрантами в соседних государствах, той же Франции, обстановка в Италии кажется еще более-менее нормальной. Но все понимают – это потому, что вопросами мигрантов несколько лет подряд занимался Маттео Сальвини на должности министра МВД и вице-премьера. И занимался с достаточно жестких позиций. Сегодня у правых, продолжающих продвигать схожий курс, конечно, голоса будут расти. Итальянцы все больше склоняются к их поддержке», – заключил Генри Сардарян.

Как сообщалось ранее, региональные выборы в итальянских областях Эмилии-Романья и Калабрия прошли в воскресенье при очень высокой явке. По данным exit-poll, убедительную победу в Калабрии одержала представительница правоцентристских сил, кандидат от партии «Вперед, Италия» Йоле Сантелли. В Эмилии-Романье уверенно лидирует кандидат левоцентристских сил, член правящей Демократической партии Стефано Боначчини. В обоих регионах главная сила нынешней правящей коалиции в Италии – Движение 5 звезд Д5З показало скромные результаты и не смогло провести своих кандидатов в губернаторы, сообщает РИА Новости.

В преддверии нынешних региональных выборов лидеры всех правоцентристских партий заверяли, что их результат обязательно скажется на политической ситуации на национальном уровне. Прежде всего они рассчитывали на победу в считающейся цитаделью левых сил Эмилии-Романье. Судя по предварительным результатам голосования, этой цели правым достичь не удалось, хотя «Лига» Маттео Сальвини и набрала там более 30% голосов.