Прототип «Волка с Уолл-стрит» решил отсудить у создателей фильма 300 млн долларов

Экс-брокер Джон Белфорт потребовал 300 млн долларов от компании Red Granite Pictures, которая продюсировала фильм «Волк с Уолл-стрит» по его мемуарам, пишет Forbes.

Издание отмечает, что причиной для подачи иска стали обвинения в адрес соучредителя Red Granite Pictures Ризы Азиза, которого летом 2019 года заподозрили в отмывании денег, передает РИА «Новости».

По данным следствия, компания Азиза профинансировала производство трех фильмов, среди которых был и «Волк с Уолл-стрит», на деньги, якобы украденные у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad. Азиза обвинили в хищениях на сумму 248 млн долларов.

Белфорт утверждает, что во время переговоров о продаже прав на его биографию Азиз соврал об источниках финансирования.

Фильм «Волк с Уолл-стрит», вышедший в прокат в 2013 году, был снят по мотивам одноименной книги Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо Ди Каприо.

Напомним, в июле 2019 года Риза Азиз был задержан по подозрению в отмывании денег. Однако позже его выпустили под залог.