Минкомсвязи прокомментировало сообщения о списке социально значимых сайтов

Окончательный список социально значимых интернет-ресурсов пока не составлен, сообщил представитель Минкомсвязи.

В пятницу газета «Известия» со ссылкой на перечень, представленный в обращении министерства к операторам, сообщила, что ведомство якобы составило предварительный список негосударственных ресурсов, доступ к которым с 1 марта 2020 года может стать бесплатным. По данным издания, министерство разделило ресурсы на четыре категории: государственные информресурсы (в их числе, портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, km.ru) и другие информресурсы.

В Минкомсвязи опровергли эту информацию.

«Операторам был роздан шаблон, форма предоставления данных об объёме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от тарификации этого трафика. На данном этапе лишь определяются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Итоговый список социально значимых ресурсов еще никто не составлял», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что «смешно считать образец для заполнения данных таким списком».

В недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», подразумевающий бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам на территории всей страны. В первую очередь это касается уже действующих и развивающихся сервисов, оказывающих гражданам государственные услуги, а также предполагает поддержку и бесплатный доступ к социально ориентированным отечественным сервисам.