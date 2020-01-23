В Госдуме с иронией отнеслись к «маршу» Чубарова на Крым

«Заявленный марш будет «междусобойчиком» в районе украинской стороны Чонгарского полуострова», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал заявление главы запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» Рефата Чубарова о том, что представители организации пересекут границу с Крымом 2 мая.

«Несколько лет назад Чубаров со своими сторонниками пытался подойти к крымской границе, но готовность наших пограничников предотвратить любое незаконное проникновение на территорию Крыма, видимо, оказала должный эффект. Связываться с вооруженными бойцами они не захотели, поэтому ограничились лишь оскорбительными выкриками в адрес российских силовиков», – сказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

После этого, по его словам, все анонсированные марши проходили «в полигонных условиях» – то есть на территории Херсонской области. «А там уже действовали со всей широтой размаха – и песни, и пляски, и грозили кулаками, и рвали портреты, российские флаги... Делали все то, что вблизи российской границы ни за что бы не осмелились», – подчеркнул депутат.

«Поэтому и заявленный марш будет либо «междусобойчиком» в районе украинской стороны Чонгарского полуострова, либо вообще каким-нибудь митингом в районе Каланчака... После чего участники марша разойдутся по своим делам – но всем скажут, что до этого они «пошли на Крым», – не без иронии добавил Бальбек.

В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявила о том, что любые действия, направленные против суверенитета России, «будут пресечены в установленном законом порядке».

Говоря об отношении крымчан к Чубарову, парламетарии отметили, что жители полуострова считают его вором и лжецом. «Пожалуй, это лучшая характеристика для политического покойника и его «гениальных» идей», – сказал Бальбек.

«Чубаров давно не имеет никакого отношения к республике. Он ничего хорошего не сделал ни для Крыма, ни для его жителей. Он лишь зарабатывал деньги на национальной идее, получая финансирование от экстремистских организаций», – добавила Ковитиди.

Ранее экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что представители возглавляемого им запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» пересекут границу с Крымом в пункте пропуска «Чонгар» 2 мая.

По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и некие «западные партнеры». Также Чубаров не исключил силовой сценарий развития событий.

В ответ глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег Рефата Чубарова от необдуманных поступков, напомнив, что «любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом».

Напомним, в декабре Чубаров рассказал, что собрался организовать шествие с целью проникнуть в Крым с территории Украины.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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