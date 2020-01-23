В Гидрометцентре рассказали о тенденции экстремальной погоды

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об увеличении частотности экстремальной погоды.

«Нормальной погоды все меньше, а экстремальной становится все больше и больше», – сказал Вильфанд. Он пояснил, что погодные изменения связаны с потеплением климата, из-за которого увеличивается энергия приземного слоя воздуха и энергия атмосферной циркуляции. В итоге где-то начинается сильная засуха, а где-то выпадают интенсивные осадки, сообщает «Российская газета».

Вильфанд также отметил, что в этом году в России не прогнозируется увеличение количества опасных явлений. «Этот процесс не монотонный. Может быть в один год больше опасных событий, а в другой – меньше. Например, в 2019 году опасных явлений было все-таки меньше, чем в 2018 году. Процентов на 5-10. Можно говорить точно лишь о тенденции, что в целом от десятилетия к десятилетию их становится больше», – уточнил он.

Климатолог считает, что есть только один выход в данной ситуации – адаптация к изменениям погоды. «Количество снега увеличивается в северных регионах, значит нужно делать новые крыши, которые выдержат это количество. Если идет деградация почв, надо найти наилучшие химикаты, которые будут препятствовать этому процессу. К сожалению, это неизбежные процессы, к которым нужно быть уже сейчас готовыми», – добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за продолжительного периода теплой погоды в Москве проснулись бабочки и божьи коровки.

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