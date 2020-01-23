В Минтруде рассказали о подготовке изменений в закон о маткапитале

Министерство труда и социальной защиты занимается реализацией предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка, в настоящее время готовятся изменения в закон, сообщила замглавы ведомства Светлана Петрова.

«Сейчас мы работаем и над реализацией предложений президента, прозвучавших в послании Федеральному собранию, готовим соответствующие изменения в законодательство и ведем подсчеты требуемых финансовых средств», – сказала Петрова в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Это введение права на материнский капитал при рождении первого ребенка с 1 января в размере 466,6 тыс. рублей, увеличение размера материнского капитала до 616,6 тыс. рублей при рождении второго ребенка с 1 января, а также новые выплаты на детей от трех до семи лет включительно», – уточнила она.

Кроме того, Минтруд готовит предложения по сокращению вдвое с 45 дней срока перечисления средств материнского капитала в банк.

Проблема с уплатой средств маткапитала в качестве первого взноса по ипотеке также обсуждается, сообщила она. Представитель ведомства уточнила, что сейчас ведущие банки устанавливают такие правила предоставления ипотеки, при которых ипотечный договор вступает в силу только после уплаты первоначального взноса. В результате направление средств маткапитала на уплату первоначального взноса оказывается фактически заблокированным, потому что до этой даты юридически еще договора нет. Семьям приходится искать собственные средства. «Будем анализировать практику применения в части доступности жилья для семей в рамках нацпроектов», – пообещала Петрова.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что материнский капитал можно использовать на погашение ипотеки или первый взнос до того, как ребенку исполнится три года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД