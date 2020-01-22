Сенат США решил провести ускоренный процесс по импичменту Трампа

Американский сенат поддержал предложенную спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом США Дональдом Трампом.

Голоса разделились по партийному признаку: 53 республиканца поддержали предложенные правила, в то время как 47 демократов высказались против, передает РИА «Новости».

Таким образом конгрессмены должны представить все документы по импичменту до 9.00 по местному времени среды (17.00 мск), а сторона президента обязана дать свой ответ на них до 11.00 (19.00). Прения сторон начнутся в 13.00 (21.00) – стороне обвинения, а затем стороне защиты дадут по две сессии сената (24 часа чистого времени).

После этого у сенаторов будет в общей сложности 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут еще четыре часа на прения. Вопросы сенаторы могут задавать только в письменном виде через судью Джона Робертса.

Резолюция также установила правила вызова свидетелей или дополнительных документов: решать эти вопросы предлагается путем голосования в сенате. Перед выступлением свидетели должны будут дать письменные показания под присягой.

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Сам Трамп категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. Он призвал Сенат отклонить обвинительное заключение демократов. Юристы президента США обвинили Демократическую партию в «неприкрытой и незаконной попытке» «вмешаться в выборы 2020 года», отменив результаты выборов 2016 года.

Процедура рассмотрения обвинений против Трампа стартовала в Сенате США в четверг. Демократы начали процедуру импичмента в сентябре 2019 года из-за того, что Трамп якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына экс-вице-президента страны Джо Байдена.

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