Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 10 копеек – до 61,78 рубля, курс евро снизился на 17 копеек – до 68,45 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 64,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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