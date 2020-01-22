Первый случай заболевания пневмонией нового типа зафиксирован у жительницы Таиланда

Министерство здравоохранения Таиланда подтверждает, что 73-летняя женщина, проходящая курс лечения в одной из больниц провинции Накхонпхатом, является первой гражданкой страны, заразившейся новым штаммом коронавируса, распространенном в Китае.

Газета Bangkok Post сообщает, что женщина заболела после возвращения из китайского города Ухань в конце 2019 года, передает ТАСС.

Всего на территории королевства у четырех человек – трех китайских туристов и одной гражданки Таиланда – была обнаружена пневмония нового типа.

Департамент по контролю за заболеваниями сообщил, что один из заболевших китайских туристов полностью вылечился и вернулся домой.

13 января в Таиланде у 74-летней китаянки из города Ухань выявили первый случай нового коронавируса. По прибытии она была помещена в карантин с лихорадкой. Анализы подтвердили наличие вируса 2019-nCoV. Она тоже полностью вылечилась и уже вернулась в Китай.

По последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек.

Кроме того, около 2,2 тыс. жителей находились в тесном контакте с заболевшими, они помещены на карантин.