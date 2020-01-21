Украинские компании потребовали от Киева повышения пошлин на дизтопливо и газ из России

Три украинских компании с государственным участием потребовали от властей страны повысить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России, об этом сообщила компания «Укртатнафта».

В правительство Украины обратились производители нефтепродуктов «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча», они потребовали установить пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%, передает ТАСС.

Все три компании подали заявление в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в страну дизтоплива и сжиженного газа.

Отмечается, что из-за субсидирования доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизельного топлива достигла 47%, на рынке сжиженного газа – 55%.

При этом сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы и Польши. Украинские производители настаивают на компенсацию в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%.