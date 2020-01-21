Путин пожелал Краснову получить поддержку в Совете Федерации

Президент Владимир Путин выразил надежду, что Совет Федерации поддержит Игоря Краснова, выдвинувшегося на должность генерального прокурора, об этом глава государства сказал во время рабочей встречи с генпрокурором Юрием Чайкой и кандидатом на этот пост Игорем Красновым.

«Надеюсь, верхняя палата за вас проголосует завтра», – сказал Путин к Краснову, передает ТАСС.

Он добавил, что ведомству за последние годы удалось добиться позитивных результатов, в том числе в надзоре за соблюдением законов в социальной сфере и борьбе с коррупцией.

«Прошу вас сохранить эту тенденцию», – обратился глава государства к кандидату.

В понедельник президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора вместо Юрия Чайки. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не назвал возможное место работы Чайки.