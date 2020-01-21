В Подмосковье изъяли более 180 тонн ядовитой «незамерзайки»

Полицейские в Подмосковье остановили производство ядовитой «незамерзайки», изъято более 180 тонн готовой продукции, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, незаконное производство располагалось на территории промзоны в селе Глинково Сергиево-Посадского района. Полицейские обнаружили автоматические производственные линии, более 36 тыс. канистр с готовой продукцией объемом по 5 литров каждая, а также пластиковую тару, крышки и этикетки.

Опасный товар продавался возле трасс и на автомобильных рынках Московского региона и близлежащих областей.

«В момент проверки в цехе находились 50 граждан государств ближнего зарубежья, которые проживали и работали на территории России нелегально. В отношении мигрантов составлено 93 административных протокола. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы России», – передает РИА «Новости» слова Волк.

В настоящее время работа цеха прекращена. Полицейские проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации производства ядовитой жидкости.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутске обнаружили «незамерзайку» с 600-кратным превышением метанола.