Из нормы о гражданстве для кандидатов в президенты предложено сделать исключение

В тексте законопроекта о поправке к Конституции содержится поправка для граждан России, которые могли бы стать кандидатами в президенты страны, но ранее имели гражданство другого государства.

«Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства», – говорится в тексте законопроекта.

Формулировка в настоящий момент касается только жителей Крыма, которые приняли российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.

Напомним, в тексте поправок к Конституции также предложено внести норму о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков.

Также внесены новые требования к кандидатам в президенты – таковым может быть только гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства.