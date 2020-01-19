Основатель Lotte Group умер на 98-м году жизни

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19 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Запущен процесс развала Британии

Половина шотландцев мечтает о независимостиФото: Tolga Akmen/Global Look Press
Уже через две недели Великобритания выйдет из Евросоюза и тут же столкнется с угрозой развала страны. Власти Шотландии хотят покинуть не ЕС, а Соединенное Королевство. Глазго настаивает на проведении нового референдума, а Лондон против. В ближайшие два года станет понятно, сохранится ли Великобритания как единое государство или 300-летняя уния закончится, закрыв эпоху британского величия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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              Основатель Lotte Group умер на 98-м году жизни

                 19 января 2020, 12:17
              Фото: Kim Hong-Ji/Reuters
              Текст: Сергей Гурьянов

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              После продолжительной болезни умер основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гек Хо, ему было 97 лет, сообщило правление корпорации.

              Lotte начинала свою деятельность в конце 1940-х годов как производитель жевательной резинки. Сейчас это одна из пяти крупнейших компаний Южной Кореи, занимается розничным и гостиничным бизнесом, работая в том числе на рынке индустрии развлечений и химической промышленности, передает ТАСС.

              После смерти Син Гек Хо в Корее не осталось представителей первого поколения основателей контролируемых одной семьей крупных промышленно-финансовых групп, которые называются чеболями.

              Син Гек Хо родился в 1922 году. В 1941 году переехал в Японию, и именно там спустя семь лет основал компанию Lotte, однако в 1967 году перенес часть бизнеса в Южную Корею.

              В 2017 году был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн долларов за присвоение средств компании и другие нарушения, но суд не стал помещать его под стражу с учетом состояния его здоровья.

              Сейчас компаний управляет младший сын покойного Син Дон Бин.

              В августе 2016 года был найден мертвым зампред совета директоров корпорации Lotte Group И Ин Вон.


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