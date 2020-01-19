Госдеп не предусмотрел встреч Помпео с представителями России в Берлине

В рабочем графике госсекретаря США Майка Помпео не оказалось запланировано встреч с представителями России во время проведения берлинской международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, следует из опубликованных Госдепом данных.

Госсекретарь США Майк Помпео во время пребывания в Берлине планирует встретиться с представителями четырех стран и ЕС. У Помпео запланированы встречи с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. При этом встреча с представителями России в распространенном пресс-службой Госдепартамента графике госсекретаря не значится, передает ТАСС.

Россию на конференции в германской столице будет представлять президент Владимир Путин. Кроме того, в Берлине будет присутствовать и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, который планирует провести переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо до начала конференции.

В столицу Германии для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция, а также стороны конфликта в Ливии. В субботу вечером в Берлин прибыл командующий (ЛНА) Халифа Хафтар.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии, в ходе которых стороны конфликта не смогли прийти к согласию из-за позиции Хафтара.

Командующий ЛНА в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.

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