Глава МВФ предрекла новую Великую депрессию

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что распространение неравенства и нестабильностью финансового сектора приведут к новому витку глобального экономического кризиса.

Выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, Георгиева обратила внимание, что за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения продолжало расти, передает РИА «Новости».

В качестве примера она указала на Великобританию, где 10% богатейших людей обладают состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения. То же самое, по ее словам, наблюдается и во многих других странах Организации экономического сотрудничества и развития.

«В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому «позолоченному веку», «ревущим 20-ым», а затем и к финансовой катастрофе», – заявила директор МВФ.

«Позолоченным веком» в США называли эпоху экономического и демографического бума в конце XIX века, после Гражданской войны, а «ревущими 20-ми» – десятилетие процветания экономики и культуры после Первой мировой. Затем в США началась Великая депрессия.

По данным ООН, в прошлом году рост мирового валового продукта снизился до рекордного уровня за последние 10 лет.

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