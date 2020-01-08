Когда мир окунется в новую рецессию

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8 января, среда  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Большой конфликт в Заливе феноменально выгоден для США

Александр Тимохин, журналист
Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
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Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Из нашей жизни ушла чернуха

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара, которым можно проиллюстрировать, что «в России все плохо», становится все меньше. Стремительно и катастрофически. Подробности...
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      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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              Когда мир окунется в новую рецессию

              Предпосылок для нового глобального кризиса немало   8 января 2020, 09:10
              Фото: Yuya Shino/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

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              Новый глобальный кризис неизбежен, вопрос лишь в том, когда именно он случится. Уходящий 2019 год еще четче очертил те болевые точки в мировой экономике, которые в одночасье могут превратиться в раковую опухоль на последней стадии. Удастся ли в 2020 году отсрочить рецессию и готова ли Россия к ней?

              «Предпосылок для нового глобального кризиса более чем достаточно. Текущий экономический цикл длится с 2010 года, то есть наступает уже одиннадцатый год с последнего кризиса. Поэтому вероятность спада достаточно высока», – говорит ведущий эксперт Центра политических наук  Никита Масленников.  

              Правда, в декабре большинство аналитиков отодвинуло вероятность кризиса на 2021 год, но это вовсе не значит, что в 2020 году мировую экономику пронесет. «В октябре опросы экономистов оценивали вероятность нового глобального кризиса в 2020 году примерно в 40%, но в декабре уже в 50%. Снижение напряженности связано с локальными событиями. Во-первых, это рождественское ралли на рынках. Во-вторых, ожидание разрядки торговых отношений США и Китая после подписания «первой фазы» сделки», – объясняет Масленников.

              Однако 2020 году может принести сюрпризы: оснований предполагать, что ситуация не так хороша, как кажется на первый взгляд, немало.

              Во-первых, напряженность создает продолжающееся замедление всех крупнейших экономик. «В Китае рост ВВП ожидается на уровне 5,5-6%, что для него довольно напряженно. В США ВВП по итогам года покажет рост порядка 2%, но отмечается торможение к четвертому кварталу. Поэтому велика вероятность замедление темпов роста американской экономики в 2020 году до 1,8%. Еврозона - в довольно сложном положении. Промышленность в ряде ведущих стран ЕС, в частности, в Германии, находится в состоянии технической рецессии. Заговорили о вероятности технической рецессии в промышленном секторе Японии», – отмечает Никита Масленников.

              Достаточно сильную напряженность создает динамика мировой торговли – она худшая за десятилетие. «Прирост мирового торгового оборота будет меньше 1%. При этом, 7,5% мирового импорта находится под протекционистскими ограничениями», - указывает Масленников.

              Ресурсы мировых центробанков по спасению экономики практически исчерпаны. С помощью снижения ставок они накачали мировую экономику деньгами, и, возможно, даже помогли отсрочить глобальный кризис. Однако идея отрицательных ставок начинает себя исчерпывать. Кроме того, в некоторых странах снижать ставку уже просто некуда. В Европе, например, они отрицательные. Такие возможности теоретически остаются лишь у США и Китая, однако там идут серьезные дискуссии о том, не станет ли от этого только хуже.

              «Центральные банки сделали все, что могли, поддержав экономический рост в 2019 году. Без них замедление мировой экономики было бы еще более значительным. Но в 2020 году они буду придерживаться консервативно – нейтральной политики.

              И это не так уж плохо, потому что если продолжать заливать экономику деньгами, то увеличатся риски корпоративных дефолтов и домашних хозяйств», - поясняет Маленников.

              Прошлый год выявил серьезную проблему в мировой экономике - это колоссальный прирост долгов, как государственных, так и корпоративных. Совокупный долг в мире оценивается уже в рекордные 250 трлн долларов. 

              «На мой взгляд, эти долги - главный риск для 2020 года. В США общий долг корпораций всегда был ниже, а сейчас впервые 1991 года достиг уровня задолженности домохозяйств. Это серьезный звонок о том, что объем задолженности приближается к критическому уровню. В ЕС объем необслуживаемых долгов составляет более 1 трлн евро. При этом треть из них расположена в итальянском банке, который стал горячей точкой для мировых финансовых ресурсов. В Китае долг домохозяйств составляет 95-96% от их валовых доходов. Это создает риски дефолтов. Огромное количество развивающихся стран находится на грани дефолтов, которые могут сдетонировать в 2020 году. В частности, в достаточно напряженной финансовой ситуации находится Турция», - говори Никита Масленников.

              Именно долговые проблемы многие сейчас ставят во главу угла нового кризиса. Экономист Moody's Analytics Марк Занди считает самой большой угрозой для мировой экономики именно корпоративный долг Китая. Последние 10 лет Китай много вкладывал в инфраструктуру, появились целые новые города, новые промышленные комплексы, которые даже не используются в полной мере. «Эта стратегия позволила поддержать рост ВВП, но сейчас пришло время расплачиваться. Современный Китай больше не в состоянии тратить столько денег из-за дефицита бюджета. Количество корпоративных дефолтов растет с каждый годом», – говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

              Еще в 2015-2017 годах объем корпоративных дефолтов не превышал 21 млрд юаней в год, тогда как уже в 2018 году цифра увеличилась до 121 млрд юаней. В последние недели 2019 году они достигли нового рекорда в 130 млрд юаней или 18,6 млрд долларов.  Уровень дефолтов среди частных эмитентов облигаций в Китае за первые 11 месяцев 2019 года вырос до рекордных 4,9% (данные Fitch). Угроза цепной реакции дефолтов обеспокоила даже советника Народного банка Китая Ма Цзюнь, который призвал власти принять меря для предотвращения дефолтов компаний.

              Джеймс Рикардс, финансовый эксперт и автор книги «Путь к руинам», предупреждает, что мир стоит на пороге катастрофического мирового долгового кризиса, который будет хуже, чем в 2008 году. Однако, по его мнению, дело не в корпоративных долгах, а в государственных.  В развитых странах их долги растут быстрее, чем их экономики: соотношение долга к ВВП достигает уровней, когда рост долга задерживает рост, а не стимулирует его, считает Рикардс. Долговой кризис, по его мнению, спровоцируют низкие процентные ставки, которые  помогают расти неустойчивой задолженности.

              Сложности во многих регионах мира – корпоративные долги в Китае и США, стагнация экономики еврозоны или замедление темпов роста экономики Китая – это вполне преодолимые проблемы, чего не скажешь о мировой пирамиде государственного долга, согласен руководитель группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.

              «Корпоративные долги компаний из Китая и США часто пугают, но в действительности ситуация там куда проще. Большинство из этих компаний успешны, имеют понятные бизнес-схемы монетизации своих активов и лояльной к ним клиентской базы, и в целом покрывают прибыльными оборотами свои долговые обязательства», – объясняет он. Проблемы замедления экономики еврозоны вскоре сойдут на нет: по мере все большей определенности с правилами игры после Брекзита, который состоится 31 января 2020 года. Темпы роста экономики Китая даже на нынешнем «самом низком за 30 лет» уровне 6% в год  - тоже более чем достаточны, чтобы подпитывать мировой спрос и на ресурсы, и на другие товары и услуги, считает он. Поэтому ждать экономического кризиса в ближайшие 3-5 лет не нужно, добавляет он.

              Реальная угроза, по его словам, состоит в нарастающем росте государственных долгов, который надо хотя бы остановить, но кардинально это решить можно будет разве что на всемирном совещании по реструктуризации, то есть по частичному списанию долгов. Но это очень далекая перспектива.

              Впрочем, многие экономисты склоняются к тому, что если в 2020 году мир пронесет, в том числе и  потому, что это будет предвыборный год в США, то уже в 2021 году мировой кризис вряд ли удастся избежать. Несмотря на накопленные резервы для России это, конечно, не пройдет бесследно. Для России это будет означать снижение внешнего спроса на наши главные экспортные товары. Единственное, что может сделать Россия в условиях таких ожиданий – это ускорить темпы экономического роста, чтобы неизбежный спад оказался менее болезненным.

              «Если экономика будет находиться на том уровне как сейчас (рост на 1,3%), а завтра случится кризис, то мы упадем, будут отрицательные темпы роста ВВП. А если мы разгонимся к концу 2020 года хотя бы до 2%, то нам будет уже легче – в случае мирового кризиса в 2021 году Россия может оказаться на нулевом уровне по ВВП. Поэтому нам надо делать ровно то, что наметили, заниматься активным стимулированием экономического роста, поскольку для этого есть ще немного времени», – заключает Никита Масленников. 

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