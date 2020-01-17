На двери кабинета российского премьера сменили табличку

Сотрудники управления делами президента сменили табличку у дверей кабинета премьера в Доме правительства, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

На двери повесили табличку с надписью «Председатель правительства Российской Федерации. Михаил Владимирович Мишустин», новая табличка изготовлена на одном из отечественных предприятий, передает ТАСС со ссылкой на Крылову.

Отмечается, что табличка также соответствует стандартам оформления, принятым в Доме правительства.

Ранее сообщалось, что новому премьеру Мишустину предоставили государственную охрану.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.