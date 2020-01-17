Мишустину предоставили госохрану

Новому премьеру России Михаилу Мишустину предоставлена государственная охрана, как это предписывает законодательство, пишут СМИ со ссылкой на источник в Доме правительства.

«Госохрана предоставлена новому председателю правительства», – сказал собеседник ТАСС.

В ФСО отказались комментировать эту информацию.

В России действует закон «О государственной охране», предписывающий, что госохрана предоставляется председателю правительства страны.

В законе отмечается, что госохрана подразумевает предоставление персональной охраны, связи для нужд органов госвласти, информации об угрозе его безопасности, траспортное обслуживание, бытовое обслуживание и обеспечение, безопасное питание и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.

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