Стали известны причины затянувшегося ремонта БДК «Ямал»

Ремонт большого десантного корабля (БДК) «Ямал» Черноморского флота (ЧФ), столкнувшегося в декабре 2017 года в Эгейском море с сухогрузом «Орка-2», затянулся из-за нехватки средств, сообщил источник в судоремонтной отрасли.

«С апреля 2018 года «Ямал» находится на 13-м судоремонтном заводе (СРЗ) ЧФ. Из-за перераспределения средств на ремонт других кораблей, включая флагман Черноморского флота крейсер «Москва», завершить восстановление технической готовности «Ямала» и вернуть его флоту планируется только в 3-м квартале текущего года», – сообщил источник ТАСС.

До прихода на 13-й СРЗ десантный корабль «Ямал» ремонтировался на «Севморзаводе», где ему устранили повреждения подводной части корпуса. На 13-м СРЗ кораблю восстановили поврежденную надстройку, выполненную из алюминий-магниевого сплава. Также на предприятии «должны завершить работы по обслуживанию энергетической установки корабля».

Напомним, большой десантный корабль ВМФ «Ямал» столкнулся с сухогрузом в Эгейском море 30 декабря 2017 года.

Россия заявила о морском протесте, в котором изложила обстоятельства столкновения в Эгейском море большого десантного корабля Черноморского флота «Ямал» и сухогруза «Орка-2».

Позднее стали известны сроки ремонта «Ямала». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о финансовых последствиях аварии.

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