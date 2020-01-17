Рогозин сравнил стоимость российской сверхтяжелой ракеты и американской SLS

Новая российская сверхтяжелая ракета «Енисей» будет дешевле американской Space Launch System (SLS), заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Наш «сверхтяж» будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают «Енисей» еще более конкурентоспособным», – написал он в Twitter.

Рогозин также согласился с основателем компании SpaceX Илоном Маском в том, что стоимость одного запуска тяжелой ракеты-носителя SLS, разрабатываемой Boeing для доставки астронавтов на Луну, слишком высока. По словам главы Роскосмоса, такие расходы на пуск сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой.

Напомним, глава НАСА Джим Брайденстайн в декабре заявил, что запуск только одной ракеты SLS обойдется в 1,6 млрд долларов, а в случае серийного заказа у Boeing – в 800 млн долларов, передает ТАСС.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный. Рогозин говорил, что создание единой космической госпрограммы России запланировано на 2020 год. Цена контракта составит 1,6 млрд рублей.

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