Малышева рассказала о «лучшем» типе рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире своей авторской программы рассказала о зависимости рака от группы крови и отметила, что обладатели четвертой группы могут получить «самую хорошую» онкологию.

Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала «самый хороший» тип онкологии, имея в виду, что он проще поддается лечению, сообщает «Царьград».

Медик рассказала об исследованиях ученых. Так, датские и шведские специалисты полагают, что людям с первой группой крови следует опасаться рака толстой кишки. В 40 лет пора начинать делать колоноскопию, если у родственников было подобное заболевание.

Люди со второй группой крови, как утверждается, больше прочих рискуют пострадать от рака желудка. Им стоит пройти гастроскопию лет в 45, а затем повторять процедуру каждые пару лет.

Третья группа крови – это рак поджелудочной железы, а значит стоит подумать о прохождении УЗИ брюшной полости и биохимическом анализе крови.

Четвертая группа крови предполагает риск заболеть раком почек, а значит, помочь могут исследования органа.

Именно рак почек Елена Малышева назвала «самым хорошим», поскольку он легко локализуется, довольно просто выявляется и хорошо лечится. «Сегодня даже почку не удаляют – только маленькую опухоль», – резюмировала Малышева.

Ранее Малышева рассказала, как предотвратила рак.