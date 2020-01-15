Путин назвал сроки подключения школ к высокоскоростному интернету

Президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил о необходимости подключения российских школ к высокоскоростному интернету к 2021 году.

«Поддержка семьи, ее ценностей – это всегда обращение к будущему, к поколениям, которым предстоит жить в эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, определять судьбу России в XXI веке. И чтобы уже сейчас они могли участвовать в создании этого будущего и в полной мере раскрыли свой потенциал, мы должны сформировать для них все условия, и прежде всего речь идет о том, чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, мог получить хорошее образование», – заявил президент России.

Путин добавил, что в середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн школьников, почти на 6 миллионов больше, чем в 2010 году.

«Некоторые полагают, что повлиять на объективные процессы в демографии трудно, а потому выделять большие ресурсы на демографическое развитие нецелесообразно. Однако на практике мы видим прямое доказательство обратного, а именно: меры поддержки семей работают, их результат превосходит иногда даже самые смелые наши ожидания. Замечательно, что в наших школах вновь так много детей. Вместе с тем такая ситуация не должна сказываться на комфорте и качестве их обучения», – заявил российский лидер.

Он также попросил правительство совместно с регионами с учетом демографического и других факторов определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект «Образование».

«Здесь нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей», – сказал Путин.

«Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объёме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребенка», – сказал президент России.

Он отметил также, что в России динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. Такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества.

«В рамках национального проекта «Культура» выделяется более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу Правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность», ­– заявил Путин.

«Далее: современная школа – это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж. К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны. В перспективе не только в сфере общего, дополнительного профессионального образования» – продолжил глава российского государства.

Он отметил, что ближе всего к ученикам находятся их классные руководители.

«Такая постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета», – сказал Путин.

«Здесь тоже много споров: это же обязанность регионов, здесь присутствующие в зале это хорошо понимают. Но всё-таки что такое классный руководитель? Это воспитатель, а это все-таки федеральная функция», – добавил он.

Президент России обратил внимание на то, что все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены и пообещал посмотреть, что происходит на практике, в жизни.

«Не раз заострял внимание на том, что все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные в майских указах ещё 2012 года, должны строго соблюдаться. То, что постоянно обращаюсь к этой теме, не случайно. Если не держать вопрос на контроле, то, и многие сидящие в зале это знают, появляется соблазн «съехать» с темы. Не надо этого делать. Подчеркну, речь идет о людях, специалистах, которые работают в важнейших для общества и страны сферах, их труд должен оплачиваться достойно и справедливо», – отметил Путин.

Ранее стало известно, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. При этом в конце декабря сообщалось, что «предметная работа над содержанием только начинается».

Напомним, 4 января Путин заявил о намерении поднять в послании проблему застоя в доходах граждан.

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