Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе «ВКонтакте»

В работе соцсети «ВКонтакте» произошли неполадки, пользователи сообщают о массовых сбоях в последние полчаса.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Согласно информации сайта, сбои начались в 16.54 мск по всей России. О проблемах сообщили более 60 тыс. пользователей. Больше всего жалоб от пользователей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска.

74% столкнувшихся со сбоями пользователей имеют проблемы с работой сайта, у 21% проблемы с загрузкой сообщений.