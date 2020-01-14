Раскрыты подробности первой части торговой сделки США и Китая

Первая часть торговой сделки между США и Китаем предполагает, что Пекин в течение двух лет закупит американские товары из четырех отраслей на сумму около 200 млрд долларов, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

Согласно договору, Пекин закупит американских промышленных товаров на 75 млрд долларов, энергоносителей – на 50 млн долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 млрд долларов, еще 35-40 млрд долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги, передает РИА «Новости».

Подписание первой фазы соглашения ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ прибыл для этого в Вашингтон.

После подписания первой части договора Соединенные Штаты намерены сразу приступить к переговорам с Китаем по второй части сделки.

В середине декабря сообщалось, что США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.