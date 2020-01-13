Власти Крыма захотели наладить ж/д сообщение с рядом стран

Крым намерен наладить железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с некоторыми государствами, сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.

«В перспективе есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран», – сказал Гоцанюк РИА «Новости».

Напомним, в 2019 году Крым посетили свыше 7,4 млн туристов, более половины из них прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД