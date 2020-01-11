В пригороде Стамбула произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу в пригороде Стамбула, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.

«Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в 16.37 (совпадает с мск) в районе Мраморного моря с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе города Силиври», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого ведомства.

Телеканал NTV сообщает, что толчки ощущалось во многих районах Стамбула.

О пострадавших и разрушениях пока не известно.

В сентябре землетрясение произошло на западе Турции.