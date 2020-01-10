Названа цель астероидной миссии Lucy

Межпланетная станция Lucy изучит сразу восемь астероидов – недавно ученые обнаружили, что астероид Эврибат – первая цель этой миссии – обладает небольшим спутником, сообщила пресс-служба американского Юго-Западного исследовательского института (SwRI).

«Когда наша научная команда встречалась в ноябре, мой коллега Кит Нолл обратил внимание на подозрительно выглядящую точку, расположенную рядом с астероидом на фотографии Эврибата. Я скачал новые фотографии и заметил, что точка никуда не исчезла, но сменила положение, как это делают спутники», – передает ТАСС слова профессора Калифорнийского технологического института (США) Майкла Брауна.

Еще два столетия назад астрономы обнаружили, что некоторые астероиды могут двигаться по одной орбите с крупными мирами Солнечной системы, если они находятся вблизи особых точек впереди или позади них, где притяжение светила и планет уравновешивается. Огромное число подобных объектов – троянских астероидов – было относительно давно открыто на орбитах Юпитера, Марса и Нептуна.

По словам Брауна, по текущим планам НАСА, миссия Lucy приступит к изучению астероидной «свиты» Юпитера в 2027 году. Она потратит на сближение с планетой-гигантом примерно шесть лет, попутно изучив астероид 52246 Donaldjohanson, предположительного связующего звена между родом Homo и древними гоминидами.



Миссия Lucy изучит семь малых небесных тел как в «лагере Ахиллеса» (группе астероидов, движущейся перед крупнейшей планетой Солнечной системы), так и в «лагере троянцев», чьи представители идут по следам газового гиганта. Эти планы могут несколько поменяться в ближайшее время из-за открытия небольшого спутника диаметром в километр у первой цели Lucy – 64-километрового астероида Эврибат.

Сейчас Браун и его коллеги получают его новые фотографии, что необходимо для уточнения орбиты и размеров миниатюрного спутника «троянца». Это важно для проработки планов по его изучению. Если все пройдет удачно, то пока безымянный спутник Эврибата станет самым небольшим небесным телом, детально изученным при помощи космического зонда.

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