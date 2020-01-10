Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит минус 1 – плюс 1 градус. В ночь на субботу она может опуститься до минус 2 градусов. В связи с гололедицей местами 10 января объявлен желтый уровень опасности.

Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 3 – плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.