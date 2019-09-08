Кац назвал «позорищем» действия КПРФ на выборах в Мосгордуму

Представитель «Яблока» Максим Кац, выступающий координатором избирательного штаба партии в Санкт-Петербурге, возмутился тем, что КПРФ отзывает списки наблюдателей по округу, где кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Дарья Беседина конкурирует с коммунистом Вадимом Куминым.

«Поступают сообщения что КПРФ отзывает всех своих наблюдателей в 8 округе, где Беседина может победить лидера их списка Кумина. Направления КПРФ выдавались штабу [блогера Алексея] Навального, многих сильных наблюдателей отзовут», – написал он в Twitter.

«Такой документ рассылают. Позорище какое», – подчеркнул Кац.

Такой документ рассылают. Позорище какое pic.twitter.com/9fUYitb4La — Максим Кац (@max_katz) 8 сентября 2019 г.

Ранее лидер московских коммунистов, зампред ЦК КПРФ Валерий Рашкин обнародовал на YouTube обращение, в котором выразил благодарность за поддержку блогеру Алексею Навальному и его сторонникам из числа незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе выборов в Мосгордуму такая поддержка «дорого стоит», несколько раз повторил Рашкин.

Политолог Дмитрий Гусев в этой связи отметил, что нынешняя КПРФ только притворяется оппозиционной силой. Он назвал ситуацию, когда партия пытается нажиться на поддержке Навального, очень странной, отметив, что коммунисты и прозападные либералы придерживаются абсолютно разных взглядов.