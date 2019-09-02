Политолог: Заигрывая с Навальным, КПРФ растеряет свой электорат

«Это вообще очень странная ситуация, когда КПРФ пытается нажиться на поддержке Навального. Ведь эти люди, – я имею ввиду коммунистов и прозападных либералов, – абсолютно разные», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя благодарность зампреда ЦК КПРФ Валерия Рашкина Навальному за поддержку на предстоящих выборах.

«КПРФ давно считалась серьезной партией, – «партией второго выбора», то есть следующей после «Единой России» политической силой. И теперь вдруг они оказались заодно с Алексеем Навальным?! Смешно. Из-за этого теперь в либеральном лагере возник раскол», – отметил руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев.

Напомним, лидер московских коммунистов, зампред ЦК КПРФ Валерий Рашкин обнародовал в Youtube обращение, в котором выразил благодарность за поддержку блогеру Алексею Навальному и его сторонникам из числа незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе выборов в Мосгордуму такая поддержка «дорого стоит», несколько раз повторил Рашкин.

Ранее Навальный призвал своих сторонников к «умному голосованию», суть которого – поддерживать 8 сентября любых кандидатов, кроме представителей «Единой России». Навальный агитировал, в числе других, и за кандидатов от КПРФ.

«Рашкин тем самым лишь продемонстрировал свою беспринципность. Сделку с идеологическими противникам у коммунистов обычно не прощают. Так что в итоге и Рашкин, и Навальный сделали себе только хуже», – считает Гусев.

Как считает Гусев, нынешняя КПРФ лишь притворяется оппозиционной силой, чтобы набрать на этом статусе политические очки. «Рашкин перед выборами 8 сентября решил создать себе образ настоящего оппозиционера. Он публично радуется тому, что получит голоса сторонников Навального. Но у Рашкина вряд ли что-то получится, он лишь отпугнет свой собственный электорат. В итоге и сторонники Навального, и сторонники КПРФ останутся дома», – полагает эксперт.