Избирательные участки открылись в Забайкалье, Амурской области и Якутии

Жители Забайкалья в 08.00 (02.00 мск) смогли войти на избирательные участки, чтобы принять участие в выборах губернатора. В Амурской области в единый день голосования выбирают глав районов, сельсоветов и депутатов. В Якутии также выбирают народных избранников.

В воскресенье жителям Забайкалья в третий раз за последние шесть лет предстоит выбрать главу региона. На должность главы региона претендуют четыре кандидата: представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии «Патриоты России» Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста, передает ТАСС.

Кроме того, в единый день голосования в регионе пройдут более 120 муниципальных выборов. Жителям региона предстоит избрать главу Газимуро-Заводского района, депутатов четырех районных советов, гордумы Читы и думы поселка Агинское, а также глав поселений и депутатов сельсоветов. Также жителям Нерчинского и Чернышевского районов нужно определить своего нового представителя в Заксобрании края.

Необычное голосование пройдет в небольшом селе Утан Чернышевского района, где проведут референдум о необходимости благоустройства территории.

«В Забайкалье зарегистрированы 800 тыс. избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков, есть три временных участка: на читинском вокзале, в СИЗО и краевой клинической больнице в городе Краснокаменске», – сказали в краевом избиркоме.

По словам пресс-секретаря регионального избиркома Натальи Козловой, в единый день голосования в Чите будут работать 70 комплексов обработки бюллетеней (КОИБов). В комиссии добавили, что все 38 территориальных избирательных комиссий в Забайкалье оборудованы системами видеофиксации.

С конца августа в регионе проходило досрочное голосование. В нем участвовали чабаны, фермеры, золотодобытчики, военные, экологи и жители труднодоступных сел. Работники избирательных комиссий добирались до них на вертолетах, лодках и вездеходах. Первыми проголосовали жители труднодоступных сел Гуля, Моклакан и Средняя Олекма на севере Забайкалья, к ним представители избиркома прилетели на вертолете.

По данным ЦИК Якутии, в единый день голосования в республике проходят 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. В регионе будут выбирать глав и депутатов муниципалитетов.

В Благовещенске выбирают депутатов городской думы. Выборы проходят на 30 одномандатных избирательных округах, в каждом предстоит определить своего депутата.

В Благовещенске – 99 постоянных избирательных участков, и 69 из них оборудованы комплексами обработки бюллетеней. По словам председателя горизбиркома Сергея Чапаева, повлиять на результат подсчета голосов КОИБами невозможно, и, тем не менее, бюллетени пересчитают еще и вручную – изначально выборочно.

«Для открытости и гласности, чтобы не было никаких проблем, нами принято решение, что будет двойной пересчет. В 20.00 мы по жребию определим четыре комиссии, которые работают с КОИБами, доведем до них эту информацию, и они проведут ручной пересчет бюллетеней», – отметил Чапаев. Если данные ручного пересчета на всех четырех избирательных участках на 100% совпадут с итоговым протоколом, составленным по снятым с КОИБов результатам, то комиссии вернутся в избирком и продолжат работу в штатном режиме. Если хотя бы на одном участке данные не совпадут, то будет тотальный пересчет бюллетеней.

Также в этот день в Амурской области пройдут выборы глав Тамбовского и Сковородинского районов, в городе Шимановске и еще 11 районах – выборы депутатов, а также в трех районах должны выбрать глав сельсоветов поселений.

Выборы разного уровня уже идут на Камчатке, Чукотке, Приморье, ЕАО. На Сахалине в этот день выбирают губернатора, а в Хабаровском крае – депутата Государственной думы. Так, на Сахалине голосование идет на 310 стационарных избирательных участков, а также на 140 временных участках, открытых на судах, находящихся в море.

Единый день голосования начался в России с открытия избирательных участков на Камчатке и Чукотке. В Сахалинской области в единый день голосования проходят выборы губернатора, а в Хабаровском крае выбирают депутата Государственной думы.

В 2019 году в Единый день голосования проходит 58 крупных избирательных кампаний в 41 регионе. В 16 регионах прямым голосованием выбирают глав субъектов федерации, а еще троих глав субъектов по итогам выборов определят местные заксы.

В 13 регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, завершаются 22 избирательные кампании в городские думы, состоятся прямые выборы трех мэров административных центров и довыборы четырех депутатов Госдумы.

Отметим, что в этом году на выборах губернаторов конкуренция выше, чем в последние годы – 4,8 человек на место главы региона. В прошлом выборном цикле в этих же регионах средний конкурс был 4,5 кандидата на место, в 2018 – 4,7 человек. Общее число зарегистрированных кандидатов на выборах губернаторов – 77 человек.