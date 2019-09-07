На Кипре утонула трехлетняя девочка из России

В бассейне одного из домов в западной части Кипра утонула трехлетняя девочка из России, сообщило греческое издание Phileleftheros.

По сведениям издания, в бассейне одного из домов в деревне Аргака, неподалеку от городка Полис Хрисохус, в бессознательном состоянии была обнаружена девочка, родившаяся в России. Родители ребенка, проживающие на Кипре, вызвали скорую помощь, однако спасти девочку не удалось, передает ТАСС.

Полиция начала расследование.

Отметим, это не единственный трагический случай, произошедший за последние дни с российскими туристами.

Так, 3 сентября в бассейне турецкого отеля утонула шестилетняя девочка из России. В тот же день умерла 19-летняя россиянка, захлебнувшаяся в бассейне в Турции.

Еще один случай произошел 18 августа в турецком Бодруме, где 12-летнюю девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна, в результате она впала в кому, а через несколько дней умерла.