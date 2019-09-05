Канада упрекнула Китай в незаконных задержаниях граждан

Китайские власти используют незаконные задержания граждан в качестве инструмента по достижению своих целей, в том числе и политических, с таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Они (союзники Канады – прим. ВЗГЛЯД) также обеспокоены тем, что Китай применяет такую же тактику давления и [в отношениях] с ними», – приводит его слова ТАСС.

Канадский премьер заявил, что действия Китая являются «неприемлемым».

Напомним, Китай задержал несколько канадских граждан после громкого скандала вокруг ареста в Канаде по американскому запросу финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Одному из канадцев в Китае вынесли смертный приговор как главарю наркокартеля.

11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

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