«Мужики» из силовых структур названы главными жертвами мошенников в России

Чаще всего жертвами мошеннических лотерей, в которых нужно предоставлять данные своей банковской карты, становятся мужчины средних лет, имеющие опыт работы в силовых структурах. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

«Это либо граждане старше 50 лет, либо, извините, мужики в среднем возрастном диапазоне. Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее - получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: «Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты». Хотел полторы тысячи – потерял двести», - рассказал Сычев на конференции по информационной безопасности финансовой сферы, сообщает ТАСС.



За последние полтора года целью мошенников стало экономически активное население, ранее злоумышленники наживались чаще всего на пожилых людях.

«Это возрастная категория от 32 до 48 лет. Количество атакуемых таким образом граждан стало гораздо больше – порядка 60%», – отметил Сычев.



«Обзвонщики сидят на проценте, поэтому для них важно, чтобы сумма выведенных денег была большая. Догадайтесь, у какого населения сумма на счете в моменте может оказаться большой? Только у экономически активного», - отметил представитель ЦБ. Пожилые люди обычно хранят средства на депозитах, оставляя на карте небольшую сумму, которая мошенникам неинтересна, пояснил он.



При этом в 65% случаев жертвами телефонных мошенников становятся женщины экономически активного возраста.



«Почему? Да потому что они в этот момент больше заняты делами. Это женщины, у которых дети, причем, как правило, малолетние. Причем женщины активные, у них еще голова болит про работу. Либо замужние - у них еще голова про дом болит. Либо это незамужние, значит, проблемы собственно личного порядка», - рассказал Сычев.

Ранее в ЦБ рассказали, что основной объем данных клиентов банка «утекает» в результате действий телефонных мошенников, вымогающих деньги при помощи социальной инженерии.