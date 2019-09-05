Захарова назвала организаторов «колоссального фейка» в Варшаве

Инициатором решения не приглашать Москву на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Польше стоит Североатлантический альянс, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, прошедшие в Варшаве мероприятия стали «колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного».

«Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве», – сказала Захарова РИА «Новости».

При этом прошедшие в Варшаве мероприятия она назвал «колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного».

«Мероприятия в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию. И средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать», – сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.

В воскресенье в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства». По официальной версии, Россия не приглашена, так как не входит ни в одну из этих организаций.