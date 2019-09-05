Эксперт: Открытие новых станций метро в Петербурге перенесено для безопасности пассажиров

Тестирование трех новых станций метро в Санкт-Петербурге продлено с целью обеспечения безопасности пассажиров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Так он прокомментировал сообщения о переносе сроков открытия станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». При этом врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал горожанам, что эти станции будут сданы осенью.

Подобного рода переносы – не редкость для работы, в том числе, и московского метрополитена, отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «В Москве после открытия станций смотрят в течение двух-трех недель, как работают все элементы. Бывало, что находили какие-то недоработки, в том числе на МЦК (Московское центральное кольцо), где перроны оказались не везде одного размера и т.д.», – сказал эксперт.

«Бегловым было дано, если не обещание, то поручительство перед горожанами о том, что эти станции будут сданы осенью, будет запущено движение. Демонстрация того, что это начинается – технический прогон – была сделана», – сказал Кирьян.

В четверг врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время церемонии открытия новых станций фиолетовой линии метро – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» – заявил, что продолжится тестовый режим их использования, без пассажиров. Как сообщает «Фонтанка.ру», позже Беглов пояснил, что вопросов к строителям у него нет. «Метростроевцы выполнили все свои обязательства, и метрополитен выполнил. Станции метро готовы, – заявил Беглов. – Есть недочеты, но они всегда были, есть гарантийный срок для строителей, которые будут их устранять. Метро можно безопасно запускать, если это штатная ситуация. Если нештатная, то могут возникнуть проблемы. По правилам это возможно. Но вопрос – это безопасность жителей... Поэтому, как бы этого ни хотелось, мы продолжаем работу в тестовом режиме».

По словам врио губернатора, пассажиров запустят только после того, как все системы будут работать в автоматическом режиме. «Если есть хоть какая-то вероятность того, что будет какой-то экстремальный случай – лучше не запускать, лучше подождать. Метро – это сложное инженерное сооружение, здесь не должно быть временных режимов или рабочих. Мы дорогу можем запустить в рабочем режиме, а метро – только по постоянной схеме, не по времянке. Хотя, повторюсь, метро готово».