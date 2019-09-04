Онколог Минздрава назвал три основные причины развития рака

О факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний, рассказал главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн на полях Восточного экономического форума.

Основными причинами развития раковых заболеваний он назвал употребление алкоголя, курение, а также вирус папилломы человека. При этом генотип человека влияет на развитие заболевания всего в 15% случаев, остальное же – это образ жизни человека.

«Курение в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Известно, что вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет здорово на развитие гинекологического и рака ротоглотки», – ответил Каприн на вопрос журналиста «Научной России».

Онколог отметил положительную тенденцию отказа от курения. «Мы ждем лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением», – добавил врач.

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